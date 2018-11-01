AK Parti'den Almanya, Çin ve İngiltere'ye ziyaret

AYNUR EKİZ - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya, Çin ve İngiltere'de siyasi partilerle görüşme planladıklarını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Moskova ve Brüksel'e yaptığı ziyaretler sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak önceliklerinin yurt dışında Türkiye gerçeğini daha iyi aktarmak, politikalarını muhataplarıyla aracı olmadan birebir konuşabilmek, partiler arası diyaloğu ve iş birliğini artırmak olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda farklı partilerden 25 parlamenterle görüşmeler yaptıklarını anlatan Yılmaz, Moskova'da ise Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Birliği (ICAPP) Toplantısı'na katılarak diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydetti. Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya Partisi ile "İşbirliği ve Etkileşim Protokolü" imzaladıklarını anımsatan Yılmaz, "Kurumsal anlamda ilişkilerimizi geliştirme, iki tarafı da ilgilendiren politikalar konusunda etkileşim gerçekleştirme, farklı heyetlerin karşılıklı ziyaretlerini içeren bir protokole imza atmış olduk." dedi.

Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak ile anlaşmayı imzaladıklarını aktardı. - "Toplantılar devam edecek" Sadece iktidar partileriyle değil muhalefet partileriyle de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Rusya Komünist Partisi ve Liberal Parti yetkilileriyle de bir araya geldiklerini, çok faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, partiler arasındaki diyaloğu, iş birliğini, karşılıklı anlayışı destekleyen bu olumlu toplantılara devam edeceklerini bildirdi. - Alman partileri ile görüşülecek AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak yapacakları ziyaretlere ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Bu ay içinde Almanya'yı planlıyoruz. Henüz tam detayları şekillenmedi ama çalışıyoruz. Alman Partileri CDU, CSU, SPD ve diğer bazı partilerle görüşmeler planlıyoruz." diye konuştu. Almanya'nın Türkiye için önemine işaret eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini hatırlattı. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin oluştuğuna değinen Yılmaz, "Biz de parti olarak, Alman partileri ile bu yeni atmosferi değerlendirme gayreti içinde olacağız. Onlara hem AK Parti'yi daha yakından tanıma imkanı vermiş olacağız hem de onların gerek Türkiye-Almanya ilişkileri gerekse Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konusunda farklı fikirlerini dinleme imkanı bulacağız. Almanya ile pozitif gündemimize parti olarak da katkıda bulunma gayreti içinde olacağız." dedi.

- Çin Komünist Partisine ziyaret Yılmaz, aralık ayı içinde Çin Komünist Partisini ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, "Çin, dünyanın yükselen ekonomik gücü. Türkiye ile Çin arasında çok ciddi ticari ilişkiler söz konusu. Çin Komünist Partisi de çok etkili bir parti. Üst düzey yetkililerle partiler arası bir diyalog başlatacağız." ifadelerini kullandı. Yakın bir zamanda İngiltere'deki partileri de ziyaret edeceklerini açıklayan Yılmaz, diğer ülkelerde de bu ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi. Her konuda anlaşmak zorunda olmadıklarının altını çizen Yılmaz, bilgi eksikliğinden kaynaklanan anlaşmazlıkları önlemek için çabalarının süreceğini anlattı. - Yabancı basın mensuplarıyla sohbet toplantıları Yabancı basın mensuplarıyla birebir görüşmeyi planladıklarını bildiren Yılmaz, "Sohbet toplantıları şeklinde gerçekleşecek. AK Partiye ilişkin merak ettikleri konuları, Türkiye gündemiyle ilgili konuları konuşma imkanı bulmuş olacağız. Bu format zaman içinde gelişecek. Sadece Avrupa'dan değil, Asya'dan farklı bölgelerden basın mensuplarıyla toplantılarımız olacak. Bu ay içinde bu çalışmaları başlatacağız." bilgisini verdi.