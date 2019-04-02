AK Parti'den Antalya'da 19 ilçede itiraz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarıyla ilgili 19 ilçede ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre Antalya'da 5 bin 437 sandıkta, 1 milyon 456 bin 340 seçmen oy kullandı. 1 milyon 410 bin 962 oy geçerli, 45 bin 378 oy ise geçersiz sayıldı. YSK ve İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediyesi'nde 1 milyon 410 bin 962 geçerli oyun 714 bin 224'ünü alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek, yüzde 50.62 oranla ilk sırada yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'den Menderes Türel, 652 bin 579 oy ve yüzde 46.25 oranla ikinci sırada.

İlk itirazların Döşemealtı ve Finike ilçelerinde yaşandığı Antalya'da, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarıyla ilgili 19 ilçede ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Taş, şunları söyledi:

“Kepez'de çöpte ıslak mühürlü oyların bulunması, Döşemealtı'nda meclis üyeliğinde 800 fazla oyla seçimi kazanmamıza rağmen 100 farkla ilçe belediyesini kaybetmemiz, ayrıca sandık sonuç tutanaklarında oynamalar olması, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin parafları olmaksızın tutanaklarda bariz oynamalar olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte 19 ilçede Vatan Partisi'nin oylarını artırmış olması ve Antalya'da 45 bin 378 oy geçersiz oyun olması da itirazımızı haklı hale getiriyor. Tüm bu durumlara, geçersiz oylara ve sandık sonuç tutanaklarındaki oynamaların tamamına itiraz ediyoruz. İlçe seçim kurullarının vereceği kararı biz de saygıyla bekliyoruz. Milletimizin iradesine sahip çıkacağız. Partimize oy vermiş tüm seçmenin haklarının zayi olmaması için hukuki mücadelemizi il seçim kurulu ve YSK'da da devam ettireceğiz. 11 Nisan'a kadar mücadelemiz sonuna devam edecek."

ÇÖP KUTUSUNDA MÜHÜRLÜ OY PUSULASI

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, dün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark edince polise haber verdi. Olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yapan polis, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış, birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf buldu.

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