AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "boykot" çağrısının ardından AK Partili belediyelere dolar kullanmamaları yönünde talimat verdi.

Kaya, 81 ile gönderdiği karara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen son durumun utanç verici bir noktada olduğunu belirten Kaya, "Türkiye açısından baktığımızda onurlu bir duruşun ve tavrın mücadelesi veriliyor. ABD'nin yaptığının da kendisine zarar olarak döneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Çağrımız bütün belediyelere

Kaya, Türkiye'ye kur ve döviz üzerinden ekonomiye yönelik yapılan saldırılara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yaşadığı kur ve döviz üzerinden ekonomimize yapılan bu saldırıya karşı mutlaka millet olarak 81 milyon insanımızın bir dayanışma içerisinde olması lazım. Bu anlamda Türkiye'de ciddi işler yapılıyor; ekonomik çevrelerimiz, sanayicilerimiz ve esnafımız herkes bir dayanışma ortaya koyuyor. Tabii ki belediyelerimizin üzerine düşeni yapmaları gerekirdi ve yapacakları da var. Şu anda Türkiye'deki bin 398 belediye ve 51 il özel idaremizin tamamına çağrıda bulunduk. Biz, AK Partili belediyelere genelge yayınlayarak bunu yerine getirdik ama çağrımız, bütün partili belediye başkanlarınadır ve bütün belediyeleridir."