AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca partili belediyelere ramazan dolayısıyla gönderilen mesajda, şatafatlı protokol sofraları yerine çat kapı iftarlarla "halkın gönüllerine misafir olunması" istendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca, ramazan dolayısıyla partili belediyelere mesaj gönderdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla gönderilen mesajda, "Ramazan ayı, aziz milletimizle gönül birlikteliğimizi zirveye taşıdığımız aydır. Aynı zamanda ruhumuzu topyekun yükselteceğimiz birlik, beraberlik ve paylaşım zamanıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ramazanda, yoksulun, aç ve susuzun halinin bir kez daha hissedilmesi ve anlanması gerektiği belirtilen mesajda, "Sofralarımız zenginlere ve şöhretlilere değil fakirlere açık olmalı. Garip gurebaya, yetime ve öksüze gönül sofralarımız açılmalı. AK Parti kadroları olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de bu ulvi hedefe öncülük etmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.