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AK Parti'den birleştirme tutanaklarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun birleştirme işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvurdu - Dilekçede, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanaklarına itiraz edilerek, 8 sandığa ilişkin yeniden sayım kararı verilmesi istendi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanaklarına itiraz ederek sandıkların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca İl Seçim Kuruluna verilen dilekçede, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanaklarına itiraz edilerek, ilgili sandıkların yeniden sayılması talep edildi.

İlçe seçim kuruları gözetiminde yapılan oy sayım döküm tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına, bunların tekrarının gerekmediğine karar verildiği belirtilerek, bunun üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun toplanarak kurul üyelerince tutanak düzenlendiği belirtildi.

Dilekçede, 2401, 2405, 2422, 2423, 2410, 2405, 2421 ve 2497 nolu sandıklarda sadece kurul başkanı, Saadet ve CHP'li üyelerin imzası bulunduğu, AK Parti üyesinin ihtirazi kayıt koyduğu için imzasının yer almadığı dile getirilerek, bu sandıklara ilişkin sonuç tutanaklarının sadece üç kurul üyesi tarafından "ihtirazi kayıtsız" imzalandığından, bunların birleştirilmeye esas alınıp alınmayacağının açık olduğu vurgulandı.

Dilekçede, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarında 6 asil üye ve başkan görevliyken memur üyelerin, Saadet ile CHP'li üyelerin yedeklerinin de kurula davet edilerek 8. üye olarak yasaya aykırı bir şekilde terminallerde yapılan sayım tutanaklarına başkan tarafından imza attırıldığı belirtildi.

Bu yedek üyelerinin kurulda herhangi bir görevi olmadığı halde imzaladığı sonuç tutanaklarının kurulda görevli 6 asil üye tarafından imzalanmaması nedeniyle birleştirilmeye esas alınamayacağı aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan birleştirme işlemleri hukuka aykırı olduğundan bu işlemlerin kaldırılmasına ve Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun yedi üyesinden dördü terminaller tarafından sayılan sandıklara açıkça nezaret etmediklerini, böylece ilçe seçim kurulu nezaretinde bir seçim yapılmadığını beyan etmelerinden dolayı bu sandıklara ilişkin yeniden sayım kararı verilmesini talep ederiz."

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