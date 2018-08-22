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AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

ANKARA'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
AK Parti heyetinde bulunan Konya Milletvekili Orhan Erdem, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ile Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AK Partili heyeti, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı. Ziyarette CHP'li Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendirdi. Yeni dönemde Türkiye'deki sistemin tam bir başkanlık sistemi olmadığını belirten Hamzaçebi, şöyle dedi:
"Yasama organının parlamenter sisteme kıyasla çok daha güçlü olması gerekiyor. TBMM artık hükümetten gelen kanun tasarısı olmayacağından, 'hükümet' diye bir kavram olmadığından, milletvekillerinin kanun tekliflerini yasalaştıracak. Yasama organının parlamenter sistem gelenekleriyle alışkanlıklarıyla değil bu. Yeni sistemin, kurumsal yapısıyla çok daha konumu güçlendirilerek yasama sürecini o sürecin kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Parlamento güçlü olmalı. Bu gücü siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır, o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur ama bizim gibi hâlâ parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla yasama organının, yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev, iktidar muhalefet herkesin görevi. Meclis'in yasama kapasitesini güçlendirmek, onu yükseltmek; hepimizin önünde böyle bir görev var."
AK Partili Orhan Erdem ise "Çıkış yolumuz oydu. Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı. İnşallah hep birlikte bunu oluşturacağız. Daha iyi olması için çalışacağız" diye konuştu.
AK Parti heyetinin ardından DSP ve Vatan Partisi heyetleri de CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

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AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

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