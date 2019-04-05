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AK Parti'den Diyarbakır'da iki ilçede seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

AK Parti Eğil ve Hazro İlçe Başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adaylarının kazandığı Eğil ve Hazro ilçelerindeki seçim sonuçlarına ilişkin itirazda bulundu - AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak: "Hazro'da yapılan itirazlarımız sonucunda, bugün itibariyle oylar sayılmaya başlandı. Eğil'deki itirazımız için henüz bir yanıt almış değiliz"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Eğil ve Hazro ilçe başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adaylarının kazandığı Eğil ve Hazro ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Hazro İlçe Başkanlığınca, içerisinde 200 oyun bulunduğu oy torbasının kaybolduğu iddiası üzerine Hazro İlçe Seçim Kuruluna verilen itiraz dilekçesi kabul edildi. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Hazro ilçesinde yeniden oy sayım işlemi sürüyor.

AK Parti Eğil İlçe Başkanlığı da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP'nin adayı Mustafa Akkul'un Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığından istifa etmediğinin, halen başkan olarak görevini yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine seçim sonucuna itiraz ederek seçimin yenilenmesi istedi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazro ve Eğil ilçelerinde ortaya çıkan usulsüzlüklerden dolayı seçim sonucuna itiraz ettiklerini söyledi.

Budak, "Hazro'da yapılan itirazlarım sonucunda, bugün itibariyle oylar sayılmaya başlandı. Eğil'deki itirazımız için henüz bir yanıt almış değiliz. Eğil'de bizim tespitlerimize göre Kuyumcular Odası başkanlığından istifa etmesi gerekirken, istifa etmeden aday olan HDP'nin belediye başkan adayının seçimine itiraz ettik. Onunla ilgili kararı bekliyoruz." dedi.

Halkın verdiği bütün oyların takipçisi olduklarını dile getiren Budak, tek bir oylarının dahi heba olmasını istemediklerini aktararak, "Bu nedenle bazı ilçelerde itirazlarımız oldu. Yapılan itirazlar sonucunda, pozitif manada geri dönüşler oldu. İl ve ilçe seçim kurularının verdiği kararlara göre, YSK'ya başvurumuz olacak." diye konuştu.

Hazro ilçesinde içerisinde 200 oyun bulunduğu oy torbasının kaybolması iddialarına ilişkin Budak, buna ilişkin somut delillerin bulunduğunu, delilleri İlçe Seçim Kuruluna sunduklarını anlattı.

Budak, seçim sürecinin bittiğini, bundan sonra hukuki sürecin işleyeceğini belirterek, halkın seçimde verdiği karara saygı duyduklarını ifade etti.

AK Parti'nin Eğil Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş da Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığından istifa etmesi gereken HDP adayı Akkul'un istifa etmediğini, bunun üzerine İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiklerini aktararak, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

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