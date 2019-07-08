Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, "yedek akçe" olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerini vurgulayan Muş, "Yedek akçenin, kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili yalnızca pasif tarafına değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle ilgili Merkez Bankasına bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz." dedi.

"Mali paket" olarak nitelendirilebilecek, ekonomi alanında bazı düzenlemeleri öngören kanun teklifinin 32 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle, varlık barışı uygulamasının süresinin 6 ay daha uzatılarak 31 Aralık 2019'a kadar yürürlükte olacağını belirtti.

AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Muş, düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılacağını paylaştı.

Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonların 4 ay içinde kullanıma kapatılacağını bildiren Muş, "Vatandaşlar, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanılan telefonlar hiçbir surette iletişime açılmayacak." diye konuştu.

- Şirketlerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanı

Mali sistemde bulunan firmaların, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getireceklerini dile getiren Muş, "Geçmiş dönemlerde 'İstanbul yaklaşımı' olarak uygulanan bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. Şirketlerin, 2 yıl içinde, kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler kapsamında müracaat etmeleri halinde belli başlı bazı teşviklerimiz de olacak ve bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacak." ifadelerini kullandı.