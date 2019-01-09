AK Parti'den ekonomiye yönelik kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de (EPİAŞ) uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi. Muş, AA muhabirine, TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu ve pek çok vatandaşı ilgilendirdiğini dile getiren Muş, teklifin en önemli maddelerinden birinin 2019 yılı içinde verecekleri asgari ücret desteği olduğunu belirtti. Muş, kanun teklifiyle 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 lira, 500'ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi. Muş, "Kanun teklifi içinde ev hanımlarının endüstriyel olmayacak şekilde kendi imkanlarıyla evlerinde yapıp üretecekleri ürünlerin internet veya elektronik ortamlar üzerinden satışından kaynaklanacak gelirlerin, 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarlarını vergiden istisna olmasını teklif ediyoruz. 2019 rakamları için söylersek 30 bin liraya kadar olan satışlarının vergiden istisna olmasını teklif ediyoruz." diye konuştu.

Vergisini zamanında ödeyen uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim yapıldığını hatırlatan Muş, "Mevcut kanunda 10 liradan fazla ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda uyumlu mükellefin bu avantajı kayboluyor, dolayısıyla yüzde 5 indirimi kaybediyordu. Bunu 250 liraya çıkarıyoruz. Yani uyumlu bir mükellefin, beyanname başına 250 lira kadar eksik ödeme yapması durumunda dahi bu avantajı bozulmayacak." ifadelerini kullandı. 2019 ve 2020 yıllarında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için Türkiye'ye gelecek spor kulüplerine bazı vergi istisnaları getirileceğini dile getiren Muş, "Çünkü onlar burada yerleşik değiller. Yalnızca spor müsabakaları için burada kalıp tekrar ülkelerine dönecekler. Dolayısıyla bir düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu. Muş, KOSGEB'in, yürüttüğü bazı projelerle ilgili üniversite hocalarının bunları çalışması, üniversite hocalarının bilgi birikimlerinden yararlanılması için bazı destekler aldığını hatırlatarak, "Bu konuda hocalarımıza yapacakları çalışmalar, analizler, değerlendirmeler için 4 bin 600 liraya kadar ödeme yapılmasının önünü açmayı teklif ediyoruz." dedi.

Toptan enerji piyasasında uzun vadeli elektrik satışının söz konusu olmadığına dikkati çeken Muş, "Teklif ettiğimiz düzenlemeyle EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının da önünü açmış olacağız. Paketimiz ana hatlarıyla bu içeriklerden oluşuyor. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Şaşkınlıkla karşılıyorum" Muş, son dönemdeki düzenlemeler ve açıklanan müjdeleri muhalefetin, "seçim rüşveti", "seçim yatırımı" şeklinde nitelendirmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. "Milletin hayrına yapılan her düzenlemeyi farklı manalara çekecekseniz vay bizim halimize." diyen Muş, muhalefetin bu düşüncesinin arkasında, vatandaşa yönelik çok olumsuz bir yaklaşım içerisinde oldukları kanaatini canlandırdığını ifade etti. Mehmet Muş, "Bizim milletimiz, oyunu ne zaman ve nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Vatandaşımız sizi, son dakika yaptığınız düzenlemelerle değil, bir dönem içinde yaptığınız icraatlarla değerlendirir." diye konuştu. "Bir yıl boyunca sınava çalışmayan ve sınav yaklaşınca da birkaç günlük çalışmayla sınavı geçmeye çalışan kişi" örneğini veren Muş, şöyle devam etti:

"Seçim sathına girmeden önce de düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerin amacı milletimizin refah seviyesini artırmak, sorunlarını çözmek, ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlamaktır. Bunlar ihtiyaca binaen yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler için 'rüşvettir, seçime yöneliktir' gibi ifadeler kullanılmasını yadırgadığımızı ifade etmek isterim. Seçmen, bir dönemi değerlendirerek kanaatini belirtir. Bizim milletimiz kendisine yönelik yapılan düzenlemelerle ya da kendisine bu tip yapılan atıflarla kanaatini şekillendirecek bir millet değil. Şimdiye kadar yaşadığı süreçleri değerlendirir ve ona göre bir karar verir." - "Kılıçdaroğlu'nun milli bir duruş sergilemesi gerekir" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim sınırımızda IŞİD var mı, yok. Nereye götürecekler? Suriye'nin içlerine, batağa götürecekler." sözüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Muş, Kılıçdaroğlu'nun, Afrin harekatı öncesinde de benzer ifadeler kullandığını söyledi. "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde böyle bir operasyona hazırlanmasının gerekçeleri ve nedenlerinin" neler olduğu konusunda Kılıçdaroğlu'nun oturup iyi çalışması gerektiğini belirten Muş, "Bu operasyonun amacını, şuradan sokağa çıksanız ve vatandaşlarımıza sorsanız, Türkiye'nin neden oraya gittiğini sizlere söyler. Bütün milletimiz bunu anladı ama bir tek Kılıçdaroğlu anlayamadı. Aslında anladı, biliyor neden yapıldığını fakat bir koruma güdüsüyle hareket ettiği kanaatindeyim. Çünkü bunun başka bir izahı yok." ifadelerini kullandı.