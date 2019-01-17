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AK Parti'den Erdoğan'lı '10YearsChallenge' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.

AK Parti'den Erdoğan'lı '10YearsChallenge' paylaşımı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.
AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.

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