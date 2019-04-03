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AK Parti’den ’geçersiz oy’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı seçim sonuçlarına yönelik yaptıkları itirazların takipçisi olduklarını belirtti.AK Parti il ve ilçe başkanlıkları, Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgeleri için sandıktan çıkan geçersiz oyların tekrar sayılması adına ilçe seçim kurullarına itirazlar yapıldı.

AK Parti’den ’geçersiz oy’ açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı seçim sonuçlarına yönelik yaptıkları itirazların takipçisi olduklarını belirtti.
AK Parti il ve ilçe başkanlıkları, Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgeleri için sandıktan çıkan geçersiz oyların tekrar sayılması adına ilçe seçim kurullarına itirazlar yapıldı. Bu kapsamda Odunpazarında geçersiz oyların sayımına başlanırken, Tepebaşında ise Seçim Kurulu’nun kararı bekleniyor.
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itirazlar konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Çalışkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birleştirme tutanaklarında yazan personelin tecrübesiz olması ve bilgisizlikten kaynaklanan hatalar"
“31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte partimize gönül vermiş ve desteklerini esirgemeyen 7’den 70’e herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Eskişehir genelinde Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerinde müşahitlerin tutmuş olduğu çeteleler ile sandık sonuç tutanakları arasında olağan dışı farklar olması, geçersiz oyların CHP adına yazılması, geçerli AK Parti oylarının geçersiz sayılması, birleştirme tutanaklarında yazan personelin tecrübesiz olması ve bilgisizlikten kaynaklanan hatalar nedeniyle de AK Parti adına ait oyların geçersiz sayıldığı kanaatindeyiz. Bu yönüyle seçim sonucunu etkileyeceğini düşündüğümüz; Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına yasal itirazlar yapılmış olup, kanuna aykırı sayım ve döküm işlemlerinin şaibe oluşturmaması ve oyların tereddütte yer vermeyecek şekilde tutanağa geçirilmesi için yeniden tüm sandıklarda sayım yapılması talep edilmiştir. Bu çerçevede İl Başkanlığımız tarafından YSK’ya varıncaya kadarki itiraz süreçleri takip edilecektir."

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