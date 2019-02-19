AK Parti'den hayvan hakları için araştırma önergesi

AK Parti, hayvan haklarına ilişkin atılması gereken adımların ortaya konulması, hayvanların yaşadığı zorlukların tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi" ile hayvan haklarının korunmasına yönelik düzenlenen diğer uluslararası belgelerde, hayvanların yaşama ve kötü muameleye maruz kalmama gibi temel haklara sahip olduklarının vurgulandığı ifade edildi.

Uluslararası toplumun saygın bir üyesi olan Türk milletinin, hayatın anlamlı ve saygıdeğer canlı varlıkları olarak değerlendirildiği bir perspektifle tüm hayvanların yaşamının güvence altına alınması yolunda önemli mesafeler katettiği belirtilen gerekçede, Türkiye'de hayvan haklarının korunmasıyla ilgili ilk yasal düzenleme olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004'te yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.