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AK Parti'den hayvan hakları için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

AK Parti, hayvan haklarına ilişkin atılması gereken adımların ortaya konulması, hayvanların yaşadığı zorlukların tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi

AK Parti, hayvan haklarına ilişkin atılması gereken adımların ortaya konulması, hayvanların yaşadığı zorlukların tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi" ile hayvan haklarının korunmasına yönelik düzenlenen diğer uluslararası belgelerde, hayvanların yaşama ve kötü muameleye maruz kalmama gibi temel haklara sahip olduklarının vurgulandığı ifade edildi.

Uluslararası toplumun saygın bir üyesi olan Türk milletinin, hayatın anlamlı ve saygıdeğer canlı varlıkları olarak değerlendirildiği bir perspektifle tüm hayvanların yaşamının güvence altına alınması yolunda önemli mesafeler katettiği belirtilen gerekçede, Türkiye'de hayvan haklarının korunmasıyla ilgili ilk yasal düzenleme olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004'te yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanunun, hayvanların korunması amacıyla alınacak önlemleri ve hayvanlara yapılan kötü muameleyle ilgili uygulanacak yaptırımları kapsadığı ancak aradan geçen sürede bu yaptırımların caydırıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Son dönemde basın ve yayın organları ile sosyal medyada, hayvanlara yönelik öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerine ilişkin yapılan haberlerde artış görüldüğüne ve bu fiillere karşı gerek vatandaşlar gerekse sivil toplum örgütleri tarafından yoğun tepki gösterildiğine işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu fiillerin yaygınlaşması vatandaşlarımızın ve toplumun vicdanını yaraladığından tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır ancak bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin yanında hayvanlara yönelik kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu minvalde sorunların tekraren tespit edilmesi ve çözüm önerileri konusunda, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri alınarak bu konuda bir yol haritasının çıkarılması önem arz etmektedir.

Yeryüzünü birlikte paylaştığımız, tarihin başlangıcından bu yana hayatımıza eşlik eden hayvanlara karşı, kendi hayat alanı içinde büyük bir sevgi ve şefkat gösteren, dünyaya örnek uygulamalar oluşturan kadim bir medeniyetin mirasçısı halkımızın bu değerlerine uygun, hukuk sistematiğiyle uyumlu, hayvan hakları konusunda atılması gereken adımların ortaya konulması, hayvanların yaşadıkları çok çeşitli zorlukların, problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

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