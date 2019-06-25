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AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP), 'İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP), 'İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
28 maddeden oluşan yasa teklifi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belli yetkilerin verilmesi öngörülüyor. Farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurt dışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkanı getiren yasa teklifi ile tapu işlemlerinde hızlı adım atılması için kırtasiye ve bürokrasi işleri azalacak. Yapılaşmamış parsellerin belli izinler dahilinde otopark olarak kullanılmasının önü açılacak. Köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla tarımsal amaçla tarım il müdürlüğünün görüşüyle seraların kurulması sağlanacak. Burada herhangi bir ruhsat işlemi talep edilmeyecek.
HAZİNEYE İADE EDİLECEK
Belediye ve mücavir sınırlar içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresi uzatılacak. Bu arazilerin korunması amacıyla 30 yıl boyunca tarımsal amaçlı kullanılması hedefleniyor. Arazilerin 3 yıl üst üste tarımsal amaçlı kullanılması terk edilirse, araziler tekrar Hazine'ye iade edilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin, müteahhitlerden kaynaklı yaşadıkları sorunları bitirebilmek adına maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı getirilecek. Teklifle, afet veya bazı sebeplerden yıkılan binalar ve civardaki yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen dönüşüm uygulamalarının başlatılabilmesinin önü açılacak.

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