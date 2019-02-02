HABER

AK Parti'den İsrail'e sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldığını hatırlattı. Çelik, "Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail'in kınanması gereken yeni bir adımıdır. Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi, gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TPIH’in işini objektif yaptığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

El Halil'deki durumla ilgili olarak tüm dünyanın dikkatli olamsı gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmekten ve hesap verme sorumluluğundan kaçmak için bu adımları attığı açıktır. Bu görev gücünü kaldırması, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyordu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Aksine böyle bir gücün varlığı daha da gerekli hale geldi. İsrail'in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
CHP önünde Altınok Öz'ün Kartal adaylığı için eylemCHP önünde Altınok Öz'ün Kartal adaylığı için eylem
CHP Nazilli yönetimi görevden alındıCHP Nazilli yönetimi görevden alındı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik el halil israil TIPH Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.