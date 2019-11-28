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AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu - Ömer Çelik: - "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" - "Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir" - "Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyu bizzat takip ettiğini belirten Çelik, "İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kardeşlik ve hoşgörünün mayasına sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kardeşliği net ifade etmişti: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.'"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü provokasyonlara karşı geçmişte, "Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur." tespitini yaptığını da hatırlatan Çelik, "Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Alevi izmir

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