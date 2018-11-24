AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insan haklarının, kadınlar, çocuklar, anneler ve babalar başta olmak üzere herkes için önce ailede başladığını belirtti.

Dünyada, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hala yaygın şekilde devam ettiğine dikkati çeken Çam, "AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Çam, medeniyetlerinin yüzyıllar boyunca aktardığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinde, kadına ve kız çocuklarına uygulanan kötü muameleyi görmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayırmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.' Kadın erkek ayrımı yapmadan bir yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.