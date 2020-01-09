AK Parti'den kadınlara "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, program kapsamında İstanbul'da Yeşilay ve Bahçeliever Belediyesi iş birliği ile 60 ilden 79 katılımcıya eğitimci eğitimi verildi. Kırkar kişilik 2 farklı sınıfta düzenlenen eğitimlerde 12 ayrı ders işlendi.

Bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin izleyip takip edebilmek için yürütülen çalışmalar kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programı düzenledi.

- Hedef; 100 bin kişiye farkındalık eğitimi

İstanbul'da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programının ardından illerine dönen eğitimciler tarafından 1 ayda 2 bin 264 yetişkine 5 farklı konuda 91 ayrı eğitim düzenlendi.

İstanbul, Tunceli, Van, Siirt, Kars'ın da aralarında bulunduğu 23 il ve 54 ilçede katılımcılara, "Alkolle Mücadele, Tütünle Mücadele, Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Sağlıklı Yaşam" konularında eğitimler verildi.

Kadınlara verilen bu eğitim ile farkındalık oluşturularak her türlü bağımlılıktan gençlerin uzak tutulması amaçlanıyor.

Bu eğitim programları ile tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş grubunda iyileşmelerin sağlanması için yetişkinlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor.

Eğitimcilerin, 2020 yılı içinde 81 il 922 ilçede 100 bin yetişkine farkındalık eğitimi vermesi hedefleniyor.

