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  4. AK Parti'den kadınlara "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

AK Parti'den kadınlara "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programı kapsamında son bir ayda İstanbul, Tunceli, Van, Siirt, Kars'ın da aralarında bulunduğu 23 il, 54 ilçede 5 farklı konuda 2 bin 264 yetişkine eğitim verildi - Eğitim programı çerçevesinde 2020 yılı içinde 81 il 922 ilçede 100 bin yetişkine farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor - Kadınlara verilen bu eğitim ile farkındalık oluşturularak her türlü bağımlılıktan gençlerin uzak tutulması amaçlanıyor

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programı kapsamında 23 il, 54 ilçede 5 farklı konuda 2 bin 264 kişiye eğitim verildi.

Bağımlılıkla mücadeleyi daha etkin izleyip takip edebilmek için yürütülen çalışmalar kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, program kapsamında İstanbul'da Yeşilay ve Bahçeliever Belediyesi iş birliği ile 60 ilden 79 katılımcıya eğitimci eğitimi verildi. Kırkar kişilik 2 farklı sınıfta düzenlenen eğitimlerde 12 ayrı ders işlendi.

Katılımcılara, "Bağımlılık Kavramı, Sağlıklı Yaşamın Temel Kavramlar, Vakalar Işığında Alkol Bağımlılığı, Ana Hatlarıyla Tütün Bağımlılığı, Güncel Veriler Işığında Tütün Kontrol Politikaları, Madde Bağımlılığını Önleme Yaklaşımları, Madde Bağımlılığının Psiko-Sosyal Etkileri, Davranışsal Bağımlılıklar, Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı, Yeşilay Çalışmaları Tanıtımı, Yetişkin Hedef Kitleye Aktarım Teknikleri, Uygulama" başlıkları altında dersler verildi.

- Hedef; 100 bin kişiye farkındalık eğitimi

İstanbul'da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" programının ardından illerine dönen eğitimciler tarafından 1 ayda 2 bin 264 yetişkine 5 farklı konuda 91 ayrı eğitim düzenlendi.

İstanbul, Tunceli, Van, Siirt, Kars'ın da aralarında bulunduğu 23 il ve 54 ilçede katılımcılara, "Alkolle Mücadele, Tütünle Mücadele, Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Sağlıklı Yaşam" konularında eğitimler verildi.

Kadınlara verilen bu eğitim ile farkındalık oluşturularak her türlü bağımlılıktan gençlerin uzak tutulması amaçlanıyor.

Bu eğitim programları ile tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş grubunda iyileşmelerin sağlanması için yetişkinlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor.

Eğitimcilerin, 2020 yılı içinde 81 il 922 ilçede 100 bin yetişkine farkındalık eğitimi vermesi hedefleniyor.

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"Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitim" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı

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