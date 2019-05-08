AK Parti’den Kapadokya teklifi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti, Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'da doğal yapının korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulması için yasa teklifi hazırladı.

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 11 maddelik yasa teklifinde Kapadokya'nın, doğal güzelliklerini korumak, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulması öngörülüyor. Teklife göre yetki karmaşasının önüne geçmek için ilgili bakanlıkların yetkileri 'Alan Başkanlığı'nda toplanacak. Bu çerçevede şu anda bölgenin yönetilmesinde yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bakanlık ve kamu kurumlarının yetki alanları tek elde toplanacak.

Teklif ile Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, planlamak, kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak, bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak amaçlanıyor.

Teklifte, Kapadokya alanının ve alandaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırılık halinde uygulanacak ceza hükümleri ile idarece alınacak tedbirlere aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezalarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

