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AK Parti'den Kırgızistan'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ziyarette bulundu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kırgızistan'ı ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Elvan, başkent Bişkek'teki ziyaretleri kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Finansal Ekonomik Analiz ve Kalkınmayı İzleme Bölüm Başkanı Daniyar İmanaliyev, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ve Kırgızistan Yatırımları Teşvik ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbek Uulu ile görüştü.

Ülkenin önde gelen iş çevreleri ve birlik temsilcileriyle de bir araya gelen Yılmaz ve Elvan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeev'i ziyaret etti.

Genel başkan yardımcıları, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından ağırlanmalarının ardından Kırgız Meclisinde Türkiye Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle de buluştu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan Kırgızistan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek

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