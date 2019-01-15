EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek kapsamında AK Parti üyesi 100 kişi kan verdi.

Destek kampanyasına katılan partililer Edirne Kızılay Kan Merkezine geldi. Bilgilendirmenin ardından AK Partililer kan bağışında bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla destek kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kış aylarında kan bağışında düşüş yaşandığını bildiklerini ifade eden Akmeşe, "Bu konuda hem halkımızın dikkatini çekmek hem de kan bağışı hizmetini güçlendirmek için buradayız. Teşkilatlarımızla beraber kan vermeye geldik. Türkiye'nin her gün 9 bin ünite kana ihtiyacı var. Ortalamalar tutuyor ancak, havaların soğumasıyla bağışlarda düşüş olmuş bizde bunu artırmak için buradayız." dedi.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz da AK Parti'nin sağlık alanıyla ilgili hassasiyetleri her zaman göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Türkiye'de ve Edirne'de sağlıkla ilgili yapılan yatırımlar ortada, biz de kan bağışı yaparak sağlıkla ilgili bir katkıda bulunmak istedik. Herkesi, bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. AK Parti'nin sağlığa verdiği katkı ortada ama biz de küçük bir katkıyı sağlıkla ilgili olarak vermek istedik. Bu hassasiyeti ve duyarlılığı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." diye konuştu.