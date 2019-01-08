AK Parti'den Kızılcahamam'da il başkanları kampı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarının katılımıyla başlayacak kampta seçim hazırlığına ilişkin çalışmaların ele alınacağını belirtti. Kandemir, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarınının katılımıyla yarın başlayacak ve 2 gün sürecek kampa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerinin AK Parti ve Türk siyasi hayatı için önemine değinen Kandemir, teşkilatlarının 1 milyon 504 bin aktif çalışanıyla, 10 milyon 822 bin üyesiyle bir bütün ve çok büyük bir aile olduğunu ifade etti. Kandemir, "Biz seçimlere stratejilerimizi çok rasyonel, planlı, hedeflerimizi çok somut ve net ortaya koyan bir şekilde hazırlanıyoruz. Bunu tekrar masaya yatırma, değerlendirme, önümüzdeki takvimde gün gün, saat saat hangi ilimiz nasıl bir strateji uygulayacak, hem genelde hem özelde nasıl bir çalışma yapacağız bunu gözden geçirme anlamında il başkanlarımızla birlikte bir çalışma yapacağız." diye konuştu. Kampta 81 il başkanı ve Teşkilat Başkanlığının birlikte yapacağı çalışmayla seçim hazırlıklarının detaylarının ele alınacağını anlatan Kandemir, "Nasıl bir seçim hazırlığı yapmaktayız, temel hedeflerimiz ne olacak, temel söylemlerimiz ne olacak, nelere dikkat edeceğiz, nasıl bir çalışma takvimi ortaya koyacağız, bunu, yani kendimizi gözden geçireceğimiz bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca yoğun bir çalışma yapacaklarını kaydeden Kandemir, cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında il başkanlarının illerine dağılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün grup toplantısında da ifade ettiği şekilde hafta sonuna kadar büyük oranda ilçe adaylarının açıklanacağını aktaran Kandemir, "1 Ocak'ta başlamış olan seçim takvimini kademeli bir şekilde yükselterek çalışmalara devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - "Bu ittifakın prensiplerine, ruhuna inanıyoruz" Cumhur İttifakı'nın teşkilata nasıl anlatılacağına ilişkin Kandemir, "Bu konuda çok hassasız. Cumhur İttifakı, temelini milletin attığı bir ittifak. Genel Başkanımızın hassasiyeti, MHP'nin bu anlamdaki hassasiyeti çok kıymetli ve önemli. Teşkilatlarımız bu ittifaka inanıyorlar. Bu ittifakın prensiplerine, ruhuna inanıyoruz. Çünkü biz bir millet hareketiyiz. Teşkilatılarımız da bu milletin içinden gelen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Onlar da milletin bu hassasiyetini görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir şöyle devam etti: "Zaman zaman maksadı, kastı aşan cümleler oluyor. Bunlara en ufak bir müsamahamız olamaz. Samsun örneğinde eski il başkanımız biraz kastı aştı. Yoksa işin ruhuna, prensiplerine en üstten en alta kadar bütün teşkilat mensuplarımız zaten çok inanıyor. Bu, Türkiye'nin geleceği, hem bölgede hem dünyadaki liderliği anlamında çok önemli bir ruh, anlayış birlikteliği. Buna azami dikkat ediyoruz, çok özenli şekilde bu birlikteliği beslemeye dönük çalışma yapıyoruz. Bunları zaten il başkanlıklarımızla, teşkilatlarımızla sıkça konuşuyoruz." - "Kampanyanın çerçevesini anlatacağız" AK Parti teşkilatlarının bu anlamdaki hassasiyetlere dikkat ederek kendisini gözden geçireceğini belirten Kandemir, "Bu kampta daha ziyade teknik bir çalışma yapacağız. Gün gün arkadaşlarımızın yapmış olduğu planlamaları gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının seçim kampanyasına dair hazırlığı olduğuna işaret eden Kandemir, kampanyanın çerçevesini de il başkanlarına anlatacaklarını söyledi.