AK Parti’den köprü cezaları için kanun teklifi

AK Parti, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlerin cezalarının affı için TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sundu.

Kanun teklifine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçiş yapan vatandaşlara verilen idari cezaların tahsilatından vazgeçilecek. 16 ve daha büyük araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına yönelik Özel Taşıt Vergisi 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Teklifle Bahşili ilçesinin adı da Bahşılı olarak değiştiriliyor. İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Teklifte ayrıca TRT personelinin disiplin hükümlerine ilişkin hükümler bulunuyor.



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