AK Parti'den 'mali paket' teklifi

Arda ERDOĞAN- Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, 'Varlık Barışı' süresinin 31 Aralık 2019'a kadar 6 ay uzatılması, yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması ve 'yedek akçe' oranlarında düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AK Parti'li Muş, TBMM Başkanlığı'na verilen ve 'mali paket' olarak adlandırılan kanun teklifi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muş, paketle birlikte 'Varlık Barışı'nın süresini 31 Aralık 2019 sonuna kadar uzatmayı teklif ettiklerini belirterek, "Yine aynı şekilde basit usulde vergilendirilen esnaflarımız var. Bunların müracaat etmesi halinde; giderler, gider kısmına bakılmaksızın gelirin belli bir oranda vergi vermesinin önünü açıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) kanununda bir değişikliğe gidiyoruz. Burada 'yedek akçe' olarak ayrılan oranları da 'Türk Ticaret Kanunu' ile uyumlu hale getiriyoruz. Ayrılan kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunluk karşılıklarla ilgili sadece pasif tarafına da değil, aktif tarafına bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle alakalı Merkez Bankası'na bazı yetkiler teklif ediyoruz" dedi.

KLONLANMIŞ TELEFONLAR 250 LİRAYA KAYDEDİLECEK

Yurt dışına çıkış harçlarının 15 liradan 50 liraya yükseltilmesini teklif ettiklerini aktaran Muş, "Klonlanmış telefonlar var. Yurda farklı şekilde sokularak klonlanmış bir IMEI numarası ile kullanılan bu telefonlar, 4 ay içinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için 4 ay içinde bunlar kapatılacak ve vatandaşlar 1 yıl içinde müracaat edip, 250 lira yatırmaları halinde sisteme entegre edileceklerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokup, klonlanmış IMEI numarası kullanan telefonlar hiçbir suretle iletişime açılmayacak" diye konuştu.

'BORÇLARI BANKALAR TARAFINDAN YAPILANDIRILACAK'

AK Parti'li Muş, mali sistemde bulunan şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı düzenleme getirildiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde İstanbul yaklaşımı olarak yapılan, buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. Bunun süresi 2 yıl olacaktır. Dolayısıyla 2 yıllık süre içinde o kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler içinde, şirketler müracaat etmeleri halinde belli başlı bazı teşviklerimiz de olacak. Bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır, burada bir çerçeve anlaşması da ortaya konacaktır" dedi.

'UYGULAMA HUKUKİ'

TCMB eski Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasına ilişkin tartışmalara değinen AK Parti'li Muş, şöyle konuştu:

"703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde bir değişiklik yapılıyor. Burada şöyle bir ifade var; 'Cumhurbaşkanınca süreli atanan, üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler'. Kamuoyunda cumadan itibaren TCMB başkanının görevden alınmasının hukuksuz olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Bakın bu KHK'dır. Bu düzenlemeyle kendi kanunlarında görevden alınma sebeplerinin yanında, Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki tanınmaktadır. Dolayısıyla yapılan işlem, kullanılan tasarruf, Cumhurbaşkanı'na tanınan bu yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir."

AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, yargı paketiyle ilgili kanun teklifinin gelip, gelmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Şu an gündemimizde bunlar var arkadaşlar" yanıtını verdi.

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