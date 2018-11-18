AK Parti'den Mersin'de temayül yoklaması

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Birbirinden değerli adaylarımız var. Biz en iyi hizmet yapabilecek, insanların gönlüne girebilecek kişileri arıyoruz. Yanlış yapmamak için gerekirse yoklama veya anketleri 1-2 kez daha yapabiliriz." dedi.

Demiröz, partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklaması öncesi salonda il yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Demiröz, daha sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mersin'in çok güzel ve önemli bir kent olduğunu belirten Demiröz, dün kente geldiğini ve birtakım temaslarda bulunduğunu aktardı.

AK Parti'nin yeni bir uygulamayla bilgisayar üzerinden temayül yoklaması yaptığını anımsatan Demiröz, büyükşehir ve ilçelerde bütün delegelerin kendi hür iradeleriyle kimi istediklerini bugün öğreneceklerini anlattı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde temayülü tamamlayacaklarını vurgulayan Demiröz, şöyle devam etti: