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AK Parti'den Mersin'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: - "Birbirinden değerli adaylarımız var. Biz en iyi hizmet yapabilecek, insanların gönlüne girebilecek kişileri arıyoruz. Yanlış yapmamak için gerekirse yoklama veya anketleri 1-2 kez daha yapabiliriz"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Birbirinden değerli adaylarımız var. Biz en iyi hizmet yapabilecek, insanların gönlüne girebilecek kişileri arıyoruz. Yanlış yapmamak için gerekirse yoklama veya anketleri 1-2 kez daha yapabiliriz." dedi.

Demiröz, partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklaması öncesi salonda il yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Demiröz, daha sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mersin'in çok güzel ve önemli bir kent olduğunu belirten Demiröz, dün kente geldiğini ve birtakım temaslarda bulunduğunu aktardı.

AK Parti'nin yeni bir uygulamayla bilgisayar üzerinden temayül yoklaması yaptığını anımsatan Demiröz, büyükşehir ve ilçelerde bütün delegelerin kendi hür iradeleriyle kimi istediklerini bugün öğreneceklerini anlattı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde temayülü tamamlayacaklarını vurgulayan Demiröz, şöyle devam etti:

"Bundan sonra tekrar bir yoklama veya anket de yapılabilir. Halkın, Mersinlinin kimi istediğini dinleyeceğiz. Gerekirse 1-2 kez araştırma, anket yapılabilir. Gelip araştırma yapılabilir. Bütün bunlardan sonra açıklanacak ama hepsi 1 Aralık'a kadar belli olur. 81 il, bine yakın ilçe var. Ayrıca beldeler var. Tabii çok kolay olmuyor. Birbirinden değerli adaylarımız var. Biz en iyi hizmet yapabilecek, insanların gönlüne girebilecek kişileri arıyoruz. Yanlış yapmamak için gerekirse yoklama veya anketleri 1-2 kez daha yapabiliriz."

Demiröz, sonrasında salon dışında bekleyen partililere kısa bir konuşma yapıp, tercihlerinin çok önemli olduğunu anlattı.

Partililer kendilerine verilen kartlarla ilçeler ve büyükşehir belediyesi için istedikleri başkan adayını sisteme giriyor.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Mersin Mersin İl Başkanlığı

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