HABER

AK Parti’den Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına mobbing yapıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi’nin çalışanlarına mobbing yaptığı iddiasında bulundu.Yapılan açıklamada, belediye işçilerine işçilere yönelik siyasi baskıların devam ettiği vurgulanarak, "Odunpazarı Belediyesi’ndeki mobbing ve işçilere yönelik siyaset üzerinden kurulan baskılar devam ediyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi’nin çalışanlarına mobbing yaptığı iddiasında bulundu.
Yapılan açıklamada, belediye işçilerine işçilere yönelik siyasi baskıların devam ettiği vurgulanarak, "Odunpazarı Belediyesi’ndeki mobbing ve işçilere yönelik siyaset üzerinden kurulan baskılar devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu’nun "Seçimden sonra belediyelerde kimsenin ekmeği ile oynanmayacak, hiç kimse yerinden olmayacak" sözü havada kaldı. Odunpazarı Belediye Başkanı seçim dönemi çalışmalarında kendisine destek verilmemesi nedeniyle çalışanlardan intikam almak için belediyede kıyım yaptı. 147 işçi sürgüne gönderildi. Sayın Kurt, Ak Parti döneminde işe giren ehil ve teknik işçileri üniversitesi mezunu kişileri yıldırmak amacıyla çöp, çapa ve temizlik işleri gibi daha önce çalıştıkları alanların dışında görevlendirdi. Yaşanan durum tamamen siyasidir ve bu durum şehrimiz için acı vericidir. ‘Halkçı Başkan’ olarak kendini niteleyen Kazım Kurt’un sosyal demokrat yapıya uymayan bu davranışını kınıyoruz. İşçi babası olması gereken başkan ilk iş olarak emekçinin hakkını gasp etmiştir. İşçiden intikam almak siyasilere yakışmaz. Bir başkanın işçisine gücünün yetmesi anlaşılır bir durum değildir. Bu hukuka aykırı işlemlerinin düzelinceye kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kazım Kurt’u mağduriyetleri ortadan kaldırmaya ve ‘Başkan’ gibi olmaya davet ediyoruz” denildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bodrum’a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacakBodrum’a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak
Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattıDehşet gününü gözyaşları içinde anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.