AK Parti’den Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına mobbing yapıldığı iddiası

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi’nin çalışanlarına mobbing yaptığı iddiasında bulundu.

Yapılan açıklamada, belediye işçilerine işçilere yönelik siyasi baskıların devam ettiği vurgulanarak, "Odunpazarı Belediyesi’ndeki mobbing ve işçilere yönelik siyaset üzerinden kurulan baskılar devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu’nun "Seçimden sonra belediyelerde kimsenin ekmeği ile oynanmayacak, hiç kimse yerinden olmayacak" sözü havada kaldı. Odunpazarı Belediye Başkanı seçim dönemi çalışmalarında kendisine destek verilmemesi nedeniyle çalışanlardan intikam almak için belediyede kıyım yaptı. 147 işçi sürgüne gönderildi. Sayın Kurt, Ak Parti döneminde işe giren ehil ve teknik işçileri üniversitesi mezunu kişileri yıldırmak amacıyla çöp, çapa ve temizlik işleri gibi daha önce çalıştıkları alanların dışında görevlendirdi. Yaşanan durum tamamen siyasidir ve bu durum şehrimiz için acı vericidir. ‘Halkçı Başkan’ olarak kendini niteleyen Kazım Kurt’un sosyal demokrat yapıya uymayan bu davranışını kınıyoruz. İşçi babası olması gereken başkan ilk iş olarak emekçinin hakkını gasp etmiştir. İşçiden intikam almak siyasilere yakışmaz. Bir başkanın işçisine gücünün yetmesi anlaşılır bir durum değildir. Bu hukuka aykırı işlemlerinin düzelinceye kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kazım Kurt’u mağduriyetleri ortadan kaldırmaya ve ‘Başkan’ gibi olmaya davet ediyoruz” denildi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti