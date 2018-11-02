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AK Parti'den otistik ve down sendromlu çocuklar için önerge

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özgül öğrenme güçlüğünün Türkiye'deki yaygınlığının incelenmesi ve önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti

AK Parti, çocukluk çağı ruhsal ve gelişimsel bozuklukları arasında yer alan down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özgül öğrenme güçlüğünün Türkiye'deki yaygınlığının incelenmesi ve önlemlerin ortaya konulması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özgül öğrenme güçlüğünün tanımlarına yer verildi.

Otizmin en etkili tedavi yönteminin eğitim olduğuna işaret edilen gerekçede, normal öğrenme yöntemlerinin, otizmli bireylere uygun olmadığı, bu çocukların mutlaka yoğun, kesintisiz ve problemine özel olarak hazırlanan eğitim programlarına dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ise tedavi edilmediğinde çocukların zihinsel potansiyellerini yeterince kullanmadığı, yaşam boyu ciddi ruhsal, akademik ve sosyal sorunlar yaşayabildiği aktarıldı.

Özgül öğrenme güçlüğü görülen çocukların da zeka düzeylerinin normal olmasına rağmen kendilerinden beklenen akademik performansı göstermediklerinin görüldüğü ifade edilen gerekçede, örgün öğretimde zorlanan, kendini yaşıtlarından farklı hisseden, anne-baba ve öğretmenleriyle ilişkileri bozulan bu çocuklarda, kimlik gelişimlerinde olumsuzluklar, depresyon ve kaygı bozuklukları, özgüven düşüklüğü ve benlik saygısının zedelenmesi gibi ikincil ruhsal sorunların görülebildiği vurgulandı.

- "Türkiye'de 70 bin down sendromlu var"

Türkiye'de 70 bin down sendromlu bulunduğu, bunların arasında yer alan çocukların, uygun eğitim programlarıyla pek çok başarıya imza atabildiği, toplumda aktif ve üretken bireyler olabildiğine işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"3 Aralık 2016'da Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yayımlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) kapsamında ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yapılmaktaysa da erken tanı, birey ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek hizmetlerinin sunumu, tarama, tanılama ve rehabilitasyon zincirinin ne düzeyde kurulabildiği yolunda tereddütler mevcuttur.

Gerek otizm gerekse otizm dışındaki gelişimsel bozukluğu olan çocukların, ülkemizin geleceğinde üretken bir birey olarak yer almalarının sağlanması, ailelerin etkin rehberlik hizmetlerine erişiminin temini, toplumsal farkındalığın oluşturulması ve bu çocuklara yönelik damgalamanın önüne geçilmesi, çok sayıda paylaşım ve iyi bir koordinasyonla hizmet vermesi gereğini doğurmaktadır."

Önergede, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özgül öğrenme güçlüğünün Türkiye'deki yaygınlığının incelenmesi ve önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel dikkat eksikliği Down Sendromu hiperaktivite bozukluğu otizm özgül öğrenme güçlüğü

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