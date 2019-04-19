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AK Parti'den Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması için önerge

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Önergede, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili tüm detayların incelenmesi talep edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun'un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Önergede, çocuk ölümlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
'Köklü bir medeniyete sahip olan milletimizin kültürel müktesebatında insana büyük bir anlam ve değer atfedilirken, kendini korumaktan mahrum çocukların sorumluluğu toplumsal değerlere ve kurumlara tevdi edilmiştir. Çocuk ölümleri, son zamanlarda kamuoyu gündeminde olan Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile yeniden gündeme gelmiştir. Şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz’ın ölümü ve benzeri olaylardaki süreçlerin tüm yönleri ile araştırılıp, kamu vicdanını tatmin edecek ve kamusal bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması, kendini koruyamayacak durumdaki çocuklara ilişkin kayıp, cinayet olaylarının ve şüpheli çocuk ölümlerinin toplumsal nedenlerinin araştırılması, insani, siyasi ve toplumsal olarak yapılması gereken hususların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması talep ediyoruz.'

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