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AK Parti'den Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması önergesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

Önergede, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili tüm detayların incelenmesi talep edildi.
Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018 tarihinde Giresun'un Eynesil ilçesinde, evinin önünde yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Vatan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. AK Partili Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Önergede, çocuk ölümlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Köklü bir medeniyete sahip olan milletimizin kültürel müktesebatında insana büyük bir anlam ve değer atfedilirken, kendini korumaktan mahrum çocukların sorumluluğu toplumsal değerlere ve kurumlara tevdi edilmiştir. Çocuk ölümleri, son zamanlarda kamuoyu gündeminde olan Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile yeniden gündeme gelmiştir. Şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz’ın ölümü ve benzeri olaylardaki süreçlerin tüm yönleri ile araştırılıp, kamu vicdanını tatmin edecek ve kamusal bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması, kendini koruyamayacak durumdaki çocuklara ilişkin kayıp, cinayet olaylarının ve şüpheli çocuk ölümlerinin toplumsal nedenlerinin araştırılması, insani, siyasi ve toplumsal olarak yapılması gereken hususların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması talep ediyoruz."

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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