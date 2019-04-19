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AK Parti’den Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, TBMM Başkanlığına Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi verdi.AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’la ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, TBMM Başkanlığına Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’la ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekildi. Çocukların yaşam hakkının korunması ile ilgili yaşanan sorunların tespit edilmesi, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, özellikle şüpheli çocuk ölümlerinin kamuoyunda derin yaralar açtığı ve geleceğin teminatı olan çocukların her türlü hak ve hukukunun korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

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