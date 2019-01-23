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AK Parti'den 'seçim kılavuzu'

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

 AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayları ve teşkilatlar için 'seçim kılavuzu' hazırladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayları ve teşkilatlar için 'seçim kılavuzu' hazırladı. 'Seçim kılavuzunda' temiz çevre, temiz toplum ve temiz belediyecilik ilkeleri doğrultusunda adayların ve partililerin uyması gereken kurallar anlatıldı.
AK Parti’nin, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim kılavuzunda, belediye başkan adaylarının uyması gereken kurallar, seçmene yaklaşım, AK Parti belediyeciliği ve 2023 vizyonu yer alacak. Seçim kılavuzunda, adaylardan seçim çalışmaları sırasında uyması gereken kuralları şöyle sıralandı:
"Faaliyetlere ve programlara göre kıyafet belirleyin. Kapalı alanlarda mümkün olduğunca takım elbise giyin. Açık alanlarda rahat kıyafet tercih edin. Samimi olun, gönüllere dokunun, vatandaşın eleştirilerine ve şikayetlerine savunmayla değil, anlayarak ve anlayışla cevap verin. Propaganda çalışmaları sırasında tanıdığınız insanlara mutlaka adıyla hitap edin, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranın. Seçmenlere mesaj iletirken kararlı olun. Bu kararlılığı nazik ve kibar bir şekilde iletin. Parti ayrımı yapmadan, 'AK Parti, milletimizin partisidir' sloganı ile hareket edin."
'ABARTI VE GÖSTERİŞTEN UZAK DURUN'
Yerel seçim çalışmasının bütün toplumu kucaklayan bir çerçevede yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen seçim kılavuzunda adaylar için şu uyarılarda bulunuldu:
"AK Parti’nin vizyonu çerçevesinde, gösterişten ve şatafattan uzak durun. Pahalı ve gösterişli hediyeler yerine mütevazı ve çevre dostu hediyeleri tercih edin. Hediyeleri karıştırmayın. Kadın hediyesini erkeğe, erkek hediyesini kadınlara vermeyin. Erkeklere çakmak hediye etmeyin. (Sigarayı çağrıştırmasın) Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalı."
TAKIM RUHU
Seçim kılavuzunda, adayların kendi seçim bölgeleri ile ilgili faaliyetlere katılmaları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maçlarına gitmeleri, halkla bütünleşerek coşkuyu paylaşmaları istenerek, "Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmeli. Düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olunmalı ve bu törenlere mutlaka gidilmeli. Belediye başkan adaylarının gidemediği yerlere teşkilat ve bölge milletvekillerinin gitmesi için koordineli programlar yapılmalı. Takım ruhu ile hareket edilmeli" denildi.
GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
Ayrıca görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmamasına dikkat çekilerek, kampanya süresince kullanılacak malzemelerin estetik ve kolay algılanabilir olması, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddelerin kullanılması istendi.
Kılavuzda belediye başkan adaylarının isimlerinin broşür, kartvizit, bloknot, CD, USB ve billboardlarda nasıl yazılacağı da tarif edildi.

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