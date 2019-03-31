HABER

AK Parti’den silahlı kavgayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge’de 2 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti’den silahlı kavgayla ilgili açıklama

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge’de 2 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ölenlere Allah’tan rahmet dileyen Koca, daha fazla acı olayların yaşanmaması için herkesin sağduyulu davranması gerektiğini söyledi.
Olayın sorumlularının mutlaka hukuk önünde cezalandırılacağını ifade eden AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını hatırlatarak, “Meydana gelen hadise hepimiz için büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Cumhurbaşkanımız bu olaydan büyük bir üzüntü duymuştur. Olay olduğu andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız hadiseyle yakmadan ilgilenmektedirler. Şu anda Başsavcılık ve Güvenlik birimleri ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkartılması için gereken çalışmayı yürütmektedir. Sorumlu olanlar mutlaka cezalandırılacaklardır. Üzüntümüz çok büyüktür. Türkiye’nin her yerinde, vatandaşlarımızdan çatışma çıkaracak, kavga ve benzeri olaylara sebebiyet verecek hadiselerden uzak durmaları çağrımızı yineliyoruz. Bugüne daha fazla acı karışsın istemiyoruz. Eğer herhangi bir mesele varsa mutlaka ilgili görevliler çağrılmalıdır. İki kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisinde olduğumuz bu günde meselenin partiler arası bir hadise olarak sunulmasını doğru bulmuyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Saadet Partisi camiasına ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. AK Parti Malatya İl Başkanlığı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

AK Parti’den silahlı kavgayla ilgili açıklama

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
95'lik Ramazan dede de oy kullandı95'lik Ramazan dede de oy kullandı
Cep telefonunu seçim sandığına düşürdüCep telefonunu seçim sandığına düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

Apartmanın elektrik panosu yandı

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.