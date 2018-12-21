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AK PARTİ'DEN SİNEMA SEKTÖRÜ İÇİN YENİ TEKLİF

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifi ile sinema sektörü, devlet tarafından sağlanacak destek ve projelerle canlandırılacak.

AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifi ile sinema sektörü, devlet tarafından sağlanacak destek ve projelerle canlandırılacak.

AK Partili Milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi ile 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'da değişiklik öngörülüyor. Kanun keklifi ile eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, sinema sektörünü stratejik bir sektör olarak ele alacak yeni destek mekanizmalarının yapılması amaçlanıyor.

YABANCI FİLMLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU OLUŞTURULACAK
Üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşması, ülkenin önemli film çekim merkezlerinden biri olması ve film turizminin desteklenmesi amacıyla ilgili bakanlık tarafından proje üretilecek. Ülkenin tanıtımına, ekonomik gelişimine ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek dizi film ve yabancı film yapım desteklerine ilişkin başvuruları değerlendirmek üzere Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.

BAKANLIK DESTEKLEYECEK
Ayrıca, izleyicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı işaret ve ibarelerinin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu hale getiriliyor. Sektörün canlanması amacıyla bakanlığın, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri desteklemesi amaçlanıyor.

Bakanlığın, uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini desteklemesi de hüküm altına alınıyor.

Sektörde teşvik amaçlı düzenli ödüller verilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi de hüküm altına alınıyor.

Vatandaşların, sinema filmleri ile buluşmasına katkı sağlanması amacıyla, yeterli sinema gösterim donanımı olmayan yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine donanım desteği sağlanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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