AK Parti'den sosyal medya etik kuralları

"Bütün bunlara rağmen ülkemiz hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda güçlü bir istikrarla yoluna devam ediyor. Bölgede Türkiye adeta bir istikrar adası niteliğinde. Burada bir şeyi daha doğru görmek gerektiğini düşünüyorum, Türkiye aynı zamanda bölgeye liderlik de yapıyor, çünkü bölgedeki her krizin her sorunun çözümünde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğal bir uzlaştırıcı, doğal bir arabulucu vasfıyla bölgenin istikrarı için bölgenin düzene kavuşması için bölge halklarının huzur ve refahı için uluslararası alanda ciddi bir rol üstlenmiş durumda."

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kendisine dönük yapılan hamleleri boşa çıkardığını belirten Ünal, "Burada her birimiz hangi siyasi görüşten olursak olalım şunu bilmemiz gerekiyor verdiğimiz mücadele Türkiye'nin bölgede istikrarını ve güvenliğini korumak, halkımızın huzur ve refahını sağlamak, Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye'de hem Irak'ta bölgesel olarak Türkiye'ye dönük tehditleri bertaraf etmek ve her birimizin dediğim gibi hangi inançtan hangi etnik kimlikten hangi siyasi görüşten olursak olalım haklarımızın korunması, istikrarımızın ve huzurumuzun sağlanması için bu mücadele yürütülüyor." diye konuştu.

Siyasi görüşü, kökeni, inancı ne olursa olsun her vatandaşın Türkiye'ye karşı çok ciddi sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Bu sosyal sorumluluğu her bir sanatçımızın her bir sporcumuzun her bir sosyal medya fenomeninin de yerine getirmesi gerekir. Burada birilerinin AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile nefret dili kullanarak, Türkiye'ye karşı özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'nin bölgesel gücünü ve kendi birlik ve beraberliğini, istikrarını, bölgede oynadığı önemli rolü zaafa uğratmak isteyen birtakım yapıların, mihrakların, kaynakların bilerek ya da bilmeyerek ekmeğine kimsenin yağ sürmemesi gerekir. Bu bir siyasi bir mesele değil, bu bir milli meseledir."

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan mevcut medya takip merkezini, sosyal medya takip merkezine dönüştüreceklerini, sosyal medya platformlarına yönelik bir stüdyo kurulacağının bilgisini verdi.

Basın mensuplarının çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini de dinleyen Ünal, geçen yıl da gündeme gelen "yıpranma payı" konusunun notları arasında bulunduğunu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini aktardı.