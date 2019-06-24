AK Parti'den, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' teklifi

AK Parti, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasının yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler içeren teklif ile sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele kapsamında yaptırımların artırılması öngörülüyor.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' ile ilgili ilgili kanun teklifi, 20 maddeden oluştu. 'Spor alanı' tanımının genişletildiği teklif ile toplanma alanları, müsabakaların yapıldığı alan ve bu alanlara geliş-gidiş güzergahları yeniden düzenleniyor. Bu alanlarda kanuna aykırı şekilde yapılacak davranışlara uygulanacak yaptırımların artırılması amaçlanıyor.

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMASI GELİYOR

Teklifin yasalaşması halinde seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak. Bu yöntemle başkasının kartını kullananların önüne geçilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1'inci Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulaması getiriliyor. Kulüplerin, elektronik karttan kendi paylarına düşen gelirlerin devir ve temlik yasağı da kalkacak.