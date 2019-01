- "Kayıtlara istinaden sağlık hizmetinden yararlanıyorlar"

Usta, Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusundaki eleştirilerle ilgili de şunları söyledi:

"Bizim ülkemizdeki 18 yaşın altındaki her çocuk sigorta kapsamına alındı. Burada ırk ayrımına bakılmıyor. Suriyelilerin aldıkları kimlik kartları var. O kimlik kartı olmayanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Kimlik kartı alan her kişi yabancı uyruklu da olsa bir kayıt altına alınmış durumda. O kayıtlara istinaden sağlık hizmetinden yararlanıyorlar. Randevu verilirken onlara öncelik veriliyor gibi bir yanlış var. Tam tersine her Türk vatandaşı nasıl sıra alıyorsa yabancı uyruklu kayıtlı vatandaşlar da aynı şekilde sıra alıyorlar. Onlara özel bir imkan ve statünün sağlandığı bilgisi tamamen yanlış."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal konutlarından Suriyelilerin ev aldığı iddialarının da cevaplanan sorular arasında olduğunu ifade eden Usta, TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlardan ev alınabilmesi için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini vurguladı.