İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde AK Parti Genel Merkezi'nce görevlendirilen kişiler, kentlerde tebdili kıyafetle halkın nabzını tutuyor." dedi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mahalli idareler seçimlerine odaklandıklarını anlatan Dağ, 1002 belediye için belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının belirleneceğini ve bu kapsamda birçok kriteri değerlendirdiklerini kaydetti.

- "Saha araştırmasını çok önemsiyoruz"

Adaylarda arayacakları birçok hususun bulunduğunu bildiren Dağ ancak bunlardan ikisini çok önemsediklerine işaret etti.

Hamza Dağ, "Birincisi partimizin programına, fikrine ve düşüncesine uygun bir kişi olması. İkincisi sahada, yaşadığı yerde, aday olmayı düşündüğü, aday yapmayı düşündüğümüz yerde bir karşılığının olması önemli bir husus. Bunları belirlemek için birçok mekanizma var ve bunların hepsini kullanıyoruz. Anket bunlardan birisi. Saha araştırmasını çok önemsiyoruz. Genel Merkez'den ilgili bölgeye görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız birtakım veriler topluyor. Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde AK Parti Genel Merkezi'nce görevlendirilen kişiler, kentlerde tebdili kıyafetle halkın nabzını tutuyor. Arkadaşlarımız tebdili kıyafetle gidip çarşı, pazar, taksici, manav, bakkal, yolda yürüyen bir ablamızla, teyzemizle konuşuyor, ona göre bir saha analizi bize sunuyorlar. Sadece bu da değil, 5-6 kalem var. İstişareyi de geniş tutarak en doğru kararı vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.