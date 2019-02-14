AK Parti'den Temelli'nin sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine ilişkin, "Böyle bir zamanda milletin yanında durmak yerine Türkiye düşmanlarının, PKK'nın ve FETÖ'nün yanında durmak zillettir, o yüzden de bu ittifak 'Zillet ittifakı' ile anılmayı hak etmektedir. Sözde eş genel başkanın bu açıklaması da bunu deşifre etmektedir." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE) düzenlenen panel sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Temelli'nin açıklamalarının, Kandil'in yaptığı açıklamalar ve sözde KCK sözcüsünün yaptığı açıklamalarla birlikte okunması gerektiğini söyledi.

Ünal, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde millet ve gönül birliği olarak doğal bir mutabakatla ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu, 15 Temmuz'da ortaya çıkan beka kaygısının karşılığında, vatan evlatlarının tam da 'Biz buradayız' deyip bayrağına ve ülkesine sahip çıkanlara karşı, kimlerin ittifak içerisinde olduğunun bir itirafıdır. CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifakının bunları nasıl cesaretlendirdiğini ve bunların da CHP, İYİ Parti, Saadet ittifakı üzerinden ne yapmak istediklerinin bir göstergesidir. Adına 'millet ittifakı' dedikleri ittifak, milletin kaygılarının ve hassasiyetlerinin yanında olan bir ittifak değildir. Bugün CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifak içerisinde olduğu çok açık ve seçik olarak görülmekte midir? Görülmektedir. Kandil'dekilerin CHP ve İYİ Parti İttifakını desteklemelerine dair açıklamaları var mıdır? Vardır."