HABER

AK Parti'den teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti'nin gazetelerde yer alan teşekkür ilanından: - "Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz"

AK Parti'nin gazetelerde yer alan ilanında, "Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla gazetelere "Aziz milletimize şükranlarımızla" başlıklı teşekkür ilanı verildi.

AK Parti'yi 2002'den bu yana seçimlerde 15'inci kez birinci parti yapan millete teşekkür edilen ilanda, seçimin mağlubunun olmadığı, galibin ise AK Parti'ye oy veren ya da vermeyen, sandıkta oy kullanan her bir vatandaş olduğu belirtildi.

Yerel seçimlerde milletin katılım oranıyla, seçimde gösterdiği ferasetiyle bütün dünyaya bir kez daha demokrasi dersi verdiği vurgulanan ilanda, şunlar kaydedildi:

"Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakı'nı ülke genelinde yüzde 51,63 oy oranı ile birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.

Halkımız, 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine dönen, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.

Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sizlere bir kez daha en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

Gazetelerde yer alan ilan, partinin resmi Twitter hesabından da "TeşekkürlerTürkiye" etiketiyle paylaşıldı.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Beldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar olduBeldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar oldu
Türkiye’nin en genç belediye başkanıTürkiye’nin en genç belediye başkanı
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ak Parti Genel Merkezi seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.