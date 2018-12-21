AK Parti'den yeni teklif: Köprü cezalarına af geliyor

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülüyor. Tahsil edilen para cezalarının ise 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, 31 Mart 2019’a kadar iade edilmesi hüküm altına alınıyor.

'Karayolları Trafik Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında borçlarını yapılandıran, ancak kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödeme imkanı getiriliyor.

İMAR BARIŞI

Teklif ile ilgili ayrıca 'İmar Barışı' kapsamında Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan; Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 6 yıldan 8 yıla çıkarılıyor. Söz konusu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi de 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılıyor.

Teklif ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin seçim sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenleme ile YSK üyelerinin, seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun oluşturmaması ve mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasının önü açılıyor.

