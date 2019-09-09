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AK PARTİ'DEN YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Oturumda AK Parti grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı. AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Meclis oturumu
-Detaylar

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