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AK Parti'den Yenikapı'daki araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Oturumda AK Parti grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı. AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.

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