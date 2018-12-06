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AK Parti'den 'Yerel Seçim Manifestosu' (Yeniden) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

AK Parti'de, 31 Aralık 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi belediye başkanlarının uyması gereken ana kurallar, manifestoyla açıklanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti'de, 31 Aralık 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi belediye başkanlarının uyması gereken ana kurallar, manifestoyla açıklanacak.

AK Parti strateji ekibince hazırlanacak 'Yerel Seçim Manifestosu'nda, yerel yönetimlerin önemi vurgulanacak. Manifesto, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm belediye başkanı adaylarının belirlenmesinin ardından seçimden önce açıklanacak. Manifesto metninde yerel seçim prensipleri, belediye başkanlarının seçim sürecinde ve seçildikten sonra uyması gereken kurallar ve uymayanlara uygulanacak yaptırımlar yer alacak. Manifestoya göre, kurallara uymayan belediye başkanları uyarılacak, uyarıları dikkate almayanlar ise görevden alınacak.

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