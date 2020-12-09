AK Partili 3 milletvekilinin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili CHP'li Mahmut Tanal'dan gündem yaratan iddia

AK Partili üç milletvekili Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel, 35'er bin lira ödeyerek, 21 gün bedelli askerlik yaptı. 3 vekilin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

CHP Milletvekili Tanal; 35'er bin lira ödeyerek, 21 gün bedelli askerlik yapan AK Partili üç milletvekiline askerde bulundukları dönemde 25'er bin lira vekil maaşının ödenmeye devam ettiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

'21 GÜNLÜK MAAŞLARI GERİ VERMELİLER'

Meclis kürsüsüne vekillerin fotoğraflarıyla çıkan Tanal, bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirterek "21 günlük milletvekili maaşı geri vermeli" dedi.

AK PARTİLİ BİLGİÇ'TEN AÇIKLAMA

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre TBMM Başkanvekili AK Partili Sadi Bilgiç, üç milletvekilinin askere gittiğini bilmediklerini belirterek, "vekillere çip mi takalım?" diye sordu.

MAAŞLARI BAĞIŞ YAPMIŞLAR

AK Partili üç milletvekili ise askerdeyken aldıkları 25'er bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladıklarını açıkladı.

CHP'li Tanal, ise bu açıklamaya tepki göstererek bu paranın kendilerinin olmadığını ve dolayısıyla da bağış yapamayacaklarını söyledi. Tanal, Bu paranın zaten Hazine'ye geri verilmesi gerektiğini savundu.



