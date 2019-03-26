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AK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir hafta önce seçim çalışmasından gece evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, ameliyattan sonra alçılı ayağı ile miting yaptı.

AK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir hafta önce seçim çalışmasından gece evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, ameliyattan sonra alçılı ayağı ile miting yaptı.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, bir hafta önce seçim çalışmalarının ardından gece saat 01.00 sıralarında evine dönerken, iddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak davası bulunan A.Y. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. A.Y. tabanca ile ateş ederek Başterzi'yi sol bacağından yaralayıp kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ALÇILI AYAĞIYLA MİTİNG YAPTI
Ayağı alçıda olan ve tedavisi süren Osman Başterzi, Belevi'de miting yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe halkının katıldığı mitinge Başterzi, Sağlık Bakanlığı hasta nakil aracı ile getirildi. İzdiham nedeniyle sahneye ulaşması uzun süren Osman Başterzi, tekerlekli sandalye üzerinden ilçe sakinlerini selamladı. Başterzi, şöyle dedi:
"Sizin bu sevginiz beni seçime kadar ayağa kaldırır, sizlere minnettarım. İnsan ne kadar sevildiğini zor zamanda anlıyormuş. Bu sevgiye layık olmak için bugünden sonra daha da fazla çalışacağım. Bildiğiniz gibi başıma gelen çirkin bir hadise yüzünden bir haftadır sizlerden ayrı kaldım. Bu olayı duyar duymaz arayan, soran, bizzat ziyaretime gelen, duaları ile desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Demek ki, daha yiyecek bir lokma ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Şükürler olsun Allah'a, Selçuk için verdiğim sözleri yerine getirme fırsatını benden esirgemedi."

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AK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptıAK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptıAK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptıAK Parti'li aday, alçılı ayakla tekerlekli sandalyede miting yaptı

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