AK Partili adayın 'Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz' sözlerine CHP'den sert tepki

Seçim çalışmaları kapsamında sahaya inen eski Bilecik Valisi, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı ziyaretinde tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"1071 YILINDAN BU YANA FELAKETLER YAŞADIK"

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre; “Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” diyen Büyükakın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"1071 yılından bu yana felaketler yaşadık. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar 1071 yılında yaşananlar aynı zaman diliminde. Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır. Biz bu mücadeleyi bırakmayız. Bizim taşıdığımız değerler var. Millete hizmet etmeyi en kutsal değer olarak biliyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim için kutsal bir mücadele. Allah yolunda mücadele etmek bizim vazifemiz. Makamımızın ne olduğunun önemi yok."

"HAK DAVAMIZIN GALİP GELMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “2-3 saat uyku ile ayakta kalıyor” diyen Büyükakın “Enerjisini yüreğinden alıyor. Ben de bu enerji ile çalışacağım hiçbirinizin yüzünü kara çıkarmayacağım. Nihai hedefimiz davanın başarılı olması, ümmetin, ülkenin, devletin ayakta kalması, bu kalenin yıkılmamasıdır. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Sadece kendimizin değil, bütün çocukların huzurlu olması için çalışacağız. El birliği ile var gücümüzle, İslam ve insanlık için hak davamızın galip gelmesi için mücadele edeceğiz.” yorumunda bulundu.