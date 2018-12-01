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AK Partili adayın 'Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz' sözlerine CHP'den sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2018 05:51 | Son Güncelleme

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, kentte düzenlediği ilk basın toplantısında "hak ve batıl mücadelesi" verdiklerini söyledi. Büyükakın, “Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” dedi. Büyükakın'ın bu sözlerine CHP'li Engin Taşdemir'den tepki geldi. Taşdemir, "Vali bey İslam için cihat yapmaya mı yoksa Kocaeli için projeler üretip bu kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeye mi aday? Hem ümmet ne için yıkılsın?" dedi.

AK Partili adayın 'Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz' sözlerine CHP'den sert tepki

Seçim çalışmaları kapsamında sahaya inen eski Bilecik Valisi, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı ziyaretinde tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"1071 YILINDAN BU YANA FELAKETLER YAŞADIK"

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre; “Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” diyen Büyükakın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"1071 yılından bu yana felaketler yaşadık. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar 1071 yılında yaşananlar aynı zaman diliminde. Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır. Biz bu mücadeleyi bırakmayız. Bizim taşıdığımız değerler var. Millete hizmet etmeyi en kutsal değer olarak biliyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim için kutsal bir mücadele. Allah yolunda mücadele etmek bizim vazifemiz. Makamımızın ne olduğunun önemi yok."

"HAK DAVAMIZIN GALİP GELMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “2-3 saat uyku ile ayakta kalıyor” diyen Büyükakın “Enerjisini yüreğinden alıyor. Ben de bu enerji ile çalışacağım hiçbirinizin yüzünü kara çıkarmayacağım. Nihai hedefimiz davanın başarılı olması, ümmetin, ülkenin, devletin ayakta kalması, bu kalenin yıkılmamasıdır. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Sadece kendimizin değil, bütün çocukların huzurlu olması için çalışacağız. El birliği ile var gücümüzle, İslam ve insanlık için hak davamızın galip gelmesi için mücadele edeceğiz.” yorumunda bulundu.

"ÜMMET YIKILIR" SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Büyükakın'ın sözleri muhalefet partileri tarafından sert bir dille eleştirildi. CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılırdan kastın, yıllardır Kocaeli'de sürdürdüğünüz rant tezgahınız mı” dedi.

"KENDİ SEÇMENİNE BİZLERİ HEDEF GÖSTERMİŞ"

Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Bey yaptığı açıklama ile açıkça Kocaeli'nin AKP'ye oy vermeyen insanlarına hakaret etmiş, dinsiz ve Müslüman olmamakla suçlamış ve kendi seçmenine bizleri adeta hedef göstermiştir. Tahir Büyükakın'ın sözleri infial yaratmaktadır. Tahir Bey'e sormak istiyorum; kendisi İslam için cihat yapmaya mı yoksa Kocaeli için projeler üretip bu kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeye mi aday? Şahsım adına, hem akademisyen hem bürokrat olan Tahir Bey'den seçim propagandası yaparken ‘İslam için cihat' çağrısı yerine bu kent için projelerini açıklamasını beklerdim. 14 yıldır Kocaeli kentinin yüzlerce sorunu vardır. Bunları çözmeyi düşüneceğine kalkıp kutsal dinimizi siyasete alet ederek insanları ayrıştırmaktadır. Tahir Bey “Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” diyor, bu nasıl bir açıklamadır? Bu kentte CHP veya farklı bir parti seçimi kazanırsa ümmet ne için yıkılsın? Sen belediye başkan adayısın kardeşim, cihatçı değilsin. Eğer cihat yapacaksan git Filistin'de, Yemen'de, Suriye'de veya Irak'ta mazlum Müslümanlara eziyet çektiren Emperyalist güçler ile savaş. O zaman biz de seni takdir edelim. Bu kentte yaşayanların zaten büyük bir çoğunluğu Müslümandır Tahir Bey.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu cümlelerinizin hesabını ölünce nasıl vereceksiniz? Yarın mahşer günü yakanıza yapışıp Ya Rabbi ben bu adamdan davacıyım diyeceğim!
İnsanları böyle uyuyun Sizin sorununuz Hakla Batıl değil Rant olmasın.
ulqn bari siyasete güzel dinimizi alet etmeyin , oy için yapmayacağınız şey yok, bari dinimizi karıştırmayın da günaha girmeyin . Çıkarsın adaylığa kazanır yada kaybedersin bu memleket önceden de müslğmandı şimdide müslüman . Müslümanlığı ne siz buldunuz nede siz getirdiniz inşAllah siz gittikten sonrada müslüman kalacak. Kalenin liderinin son zaman da izlediği politikaya bakılırsa bence hiç savaşıhor gibi durmuyor sarayın gideri için aylık 35 tirilyon halkını sövüşlüyor. Neyse hakkımızı helal etmiyoruz.
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