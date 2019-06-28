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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 08:43 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'nin resmi hesabından paylaşılan Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı. AK Partili Çamlı'nın paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken, Çamlı da gelen eleştirilere yanıt verdi.

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını alarak resmen göreve başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak Atatürk tablosunu yeniden makamındaki duvara astı.

Atatürk tablosunun asılması İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, şu ifadeleri kullandı;

Nerde o çift mavi göz Resimde görülen,sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İSTANBUL'lu bu mu?

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Çamlı'nın bu paylaşımı tartışma yaratırken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Çamlı'ya tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Ahmet Hamdi Çamlı İBB Ekrem İmamoğlu Atatürk

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