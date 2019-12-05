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AK Parti'li Akbaşoğlu: "Muhalefet yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanımızın külliyede CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü yalanı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cibuti'ye özel uçak kiralanarak gidildiği yalanı derhal çöktü" - "İYİ Parti bir örneklik teşkil etsin, CHP'nin yapamadığını yapıp, lütfen kamuoyundan özür dileyerek erdemli siyaset anlayışının bir numunesini hiç olmazsa göstersin" - "Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler, yalan ve algı operasyonlarıyla gündemi değiştirmek suretiyle bu başarıları örselemek, örtmek ve gündemden düşürmek istiyorlar"

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın külliyede CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü yalanı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cibuti'ye özel uçak kiralanarak gidildiği yalanı derhal çöktü. Muhalefet yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyor." dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti tarafından bir yalan siyaseti üzerinden algı oluşturmaya yönelik kara propagandalar ve operasyonlar yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü yalanı ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cibuti'ye özel uçak kiralanarak gidildiği yalanının derhal çöktüğünü belirten Akbaşoğlu, "CHP, bir yalan siyaseti üzerine 15 güne yakın milletimizi meşgul etti. Biz de bu yalan üzerine CHP yönetimini hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de milletimizden özür dilemeye davet etmiştik. Şimdi İYİ Parti bir örneklik teşkil etsin, CHP'nin yapamadığını yapıp, lütfen kamuoyundan özür dileyerek erdemli siyaset anlayışının bir numunesini hiç olmazsa göstersin." diye konuştu.

Türkiye'de çok açık bir şekilde bir merkezden düğmeye basılmışçasına itibar suikastlerine yönelik operasyonel bir yaklaşım sergilendiğini söyleyen Akbaşoğlu, kimsenin bu operasyonun figüranı olmamasını, hakikati ve kendilerine saygıyı önceleyenlerin mutlaka bu lekeyi temizlemesini istedi.

- "Bunların yalanı yatsıya kadar bile sürmedi"

Türkiye'nin son zamanlarda çok stratejik kazanımlar elde ettiğine işaret eden Akbaşoğlu, ülke ile ilgili olumlu bir süreç yaşanırken muhalefetin, milli yaklaşımlardan uzak, kendi partisel ve kişisel çıkarlarını düşünerek bu başarıları hazmedemediğini savundu.

Akbaşoğlu, "Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler, yalan ve algı operasyonlarıyla gündemi değiştirmek suretiyle bu başarıları örselemek, örtmek ve gündemden düşürmek istiyorlar. Bunun için de yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyorlar. Sonuç itibarıyla yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ama bunların ki yatsıya kadar bile sürmedi." şeklinde konuştu.

Muhalefeti ahlaklı siyasete davet ettiğini belirten Akbaşoğlu, "İYİ Parti ve CHP'yi milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Meclis Başkanımızdan, Diyanet İşleri Başkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP İYİ parti

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