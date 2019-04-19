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AK Parti'li Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, 2002 ve 2019 yılları arasındaki alım gücünü karşılaştırmak için yaptığı 'çay- simit hesabı'nın çarpıtıldığını söyledi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, 2002 ve 2019 yılları arasındaki alım gücünü karşılaştırmak için yaptığı 'çay- simit hesabı'nın çarpıtıldığını söyledi. Akbaşoğlu, "Söz konusu konuşmamda, iktidara geldiğimiz 2002 yılı alım gücü ile 2019 yılı alım gücü karşılaştırılmıştır. 2002 yılında 117 dolar olan asgari ücret, bugün yaklaşık 353 dolara tekabül etmektedir" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da yaklaşık 1 ay önce seçim çalışmaları sırasındaki konuşmasının 'kes- yapıştır' yöntemiyle çarpıtıldığını savunarak, çıkan haberleri ve konuşmasına ilişkin videoyu basın mensuplarına izletti. Akbaşoğlu, birkaç gündür şahsı ile partisine haksız ve yersiz ithamlarda bulunulduğunu savunup, algı operasyonu yapılmak istendiğini kaydetti. Akbaşoğlu, "Söz konusu konuşmamda, yaklaşık 1 ay önceki seçim döneminde, 'AK Parti 2002'de asgari ücret ile ilgili çay- simit hesabı yaparak iktidara geldi; ancak bugünkü durum 2002'den daha da kötü' şeklinde beyanatlarda bulunan bazı muhalefet liderlerinin yapmış oldukları gerçek dışı hesaplamaların yanlışlığını ve tutarsızlığını vurgulamak için kendilerine cevap verilmiştir. 2002 yılı ile 2019 yılı arasındaki asgari ücret mukayesesini doğru yapmak için verilen örnek, kendi bağlamından koparılarak, farklı amaçlar için kullanılmıştır. Konuşmanın öncesi ve sonrasıyla bütünü izlendiğinde bu hakikat apaçık görülecektir" diye konuştu.
'EN HAFİF TABİRLE ART NİYETLİ TUTUM'
Söz konusu videonun 1 ay sonra servis edildiğini dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:
"Videonun baş kısmında, muhalefetin yaptığı çay- simit hesabına cevap verileceğine ilişkin bölüm çıkartılmıştır. Sadece asgari ücretle çay-simit hesabı yapılan kısmın verilmesi ve bu kısmın da 'Asgari ücretli; üç öğün çay içsin, simit yesin, öyle geçinsin' şekline dönüştürülmesi en hafif tabiriyle art niyetli bir tutumdur, ahlaksızlıktır ve alçaklıktır. Burada bu açıklamayı yapmamın sebebi, bu çarpıtma haberler sonrasında şahsıma yapılan hakaretlerden ziyade partime, yol arkadaşlarıma ve gençlik yıllarımdan bu yana içerisinde bulunduğum davama yönelik algı operasyonuna cevap verilmesi zaruretidir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Burada şahsımı ve şahsım üzerinden partimi itibarsızlaştırma suikastı, açık bir iftira ve yalan söz konusudur."
'2002 İLE 2019 ARASINDAKİ ALIM GÜCÜ KARŞILAŞTIRILDI'
AK Parti'li Akbaşoğlu, konuşmasında asgari ücretlileri rencide edecek cümlesi olmadığını söyleyerek, "Söz konusu konuşmamda iktidara geldiğimiz 2002 yılı alım gücü ile 2019 yılı alım gücü karşılaştırılmıştır. 2002 yılında 117 dolar olan asgari ücret, bugün yaklaşık 353 dolara tekabül etmektedir. Bizim amacımız dolar bazında yaklaşık 3 katına çıkardığımız asgari ücreti ve ekonomik refah düzeyini her şeyin en iyisine layık olan aziz ve asil milletimiz için daha da yukarılara çıkarmaktır" dedi.

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