AK Parti'li Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, 2002 ve 2019 yılları arasındaki alım gücünü karşılaştırmak için yaptığı 'çay- simit hesabı'nın çarpıtıldığını söyledi. Akbaşoğlu, "Söz konusu konuşmamda, iktidara geldiğimiz 2002 yılı alım gücü ile 2019 yılı alım gücü karşılaştırılmıştır. 2002 yılında 117 dolar olan asgari ücret, bugün yaklaşık 353 dolara tekabül etmektedir" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da yaklaşık 1 ay önce seçim çalışmaları sırasındaki konuşmasının 'kes- yapıştır' yöntemiyle çarpıtıldığını savunarak, çıkan haberleri ve konuşmasına ilişkin videoyu basın mensuplarına izletti. Akbaşoğlu, birkaç gündür şahsı ile partisine haksız ve yersiz ithamlarda bulunulduğunu savunup, algı operasyonu yapılmak istendiğini kaydetti. Akbaşoğlu, "Söz konusu konuşmamda, yaklaşık 1 ay önceki seçim döneminde, 'AK Parti 2002'de asgari ücret ile ilgili çay- simit hesabı yaparak iktidara geldi; ancak bugünkü durum 2002'den daha da kötü' şeklinde beyanatlarda bulunan bazı muhalefet liderlerinin yapmış oldukları gerçek dışı hesaplamaların yanlışlığını ve tutarsızlığını vurgulamak için kendilerine cevap verilmiştir. 2002 yılı ile 2019 yılı arasındaki asgari ücret mukayesesini doğru yapmak için verilen örnek, kendi bağlamından koparılarak, farklı amaçlar için kullanılmıştır. Konuşmanın öncesi ve sonrasıyla bütünü izlendiğinde bu hakikat apaçık görülecektir" diye konuştu.