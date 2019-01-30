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AK Parti’li Aksu: “AK Parti’de millete hizmet inancı esastır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezince Samsun İl Başkanlığına atanan Ersan Aksu, AK Parti’de memlekete ve millete hizmet davası ve inancının esas olduğunu söyledi.Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle AK Parti Genel Merkezince Samsun İl Başkanlığı görevinden alınan Hakan Karaduman’ın yerine atanan Ersan Aksu basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Merkezince Samsun İl Başkanlığına atanan Ersan Aksu, AK Parti’de memlekete ve millete hizmet davası ve inancının esas olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle AK Parti Genel Merkezince Samsun İl Başkanlığı görevinden alınan Hakan Karaduman’ın yerine atanan Ersan Aksu basın toplantısı düzenledi. AK Parti İl Binasında açıklamalarda bulunan Aksu, görevin şahsına tevdi edilmesinin çok büyük bir onur olduğunu vurguladı.
Mesuliyeti ve şerefinin çok yüksek bir görev olduğunu belirten Aksu, "Üstlendiğim görev ve mesuliyetin idraki içerisinde liderimize ve milletimize kayık olmak adına samimiyet ve tevazu içerisinde inançla görevimi ifa etmeye gayret edeceğim” dedi.
Kendisinden nöbeti devraldığı ve aynı zamanda meslektaşı olan Hakan Karaduman’ın kuruluşundan bugüne kadar partinin birçok kademesinde görev aldığını ifade eden Aksu, kendisine bayrağı devretmiş olsa da siyasi ve şahsi ünsiyetlerinin kesintisiz devam edeceğini aktardı.

"Partimizde sevgi saygı ve kardeşlik esastır”
AK Parti’de memlekete ve millete hizmet davası ve inancının esas olduğunu dile getiren Aksu, "Bu itibarla biz teşkilat mensupları için davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın talimat ve tasarrufları, genel merkez yöneticilerimizin kararı ve talimatları esastır. Memleketimizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın ümidi ve güvencesi olan partimizde sevgi, saygı ve kardeşlik esastır” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Aksu, partililerin tebriklerini kabul etti. Yeni Başkan Aksu, eski Başkan Hakan Karaduman’a çiçek takdiminde de bulundu.
Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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